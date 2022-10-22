22 октября председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Приветствуя гостей, Ален Симонянотметил, что с теплотой вспоминает плодотворную встречу, состоявшуюся в Тегеране в июне.

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения.

Он подчеркнул важность отношений с дружественным Ираном, подчеркнув, что усилия, направленные на их развитие, приносят свои плоды. «Открытие под Вашим руководством главного консульства в Капане, областном центре Сюника, является фактом. Поздравляю всех нас с этим важным событием», — сказал Ален Симонян, добавив, что Армения будет стремиться к открытию консульства нашей страны в Тебризе в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел Ирана поблагодарил за поздравление, подчеркнув, что открытие Генерального консульства в Капане содержит важный посыл, согласно которому Иран выступает против препятствий на границе или транзитном пути с дружественной Арменией и поддерживает развитие региона. Он также добавил, что они заинтересованы в открытии Генконсульства Армении в Тебризе.

Обе стороны отметили, что Генеральное консульство Республики Иран будет способствовать более эффективной реализации потенциала Сюникскойобласти в торгово-экономической, транспортной, энергетической и в ряде других сфер. Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью и прочным миром в регионе.

Одним из ключевых обсужденных вопросов стал армяно-иранский стратегический диалог по всем направлениям, а также перспектива увеличения товарооборота между странами до 1 миллиарда долларов. Министр иностранных дел Ирана отметил, что один миллиард долларовможет быть достигнут на первом этапе, а на втором, более перспективном этапе, он считает реальным выйти на оборот в 3 миллиарда долларов.

В завершение встречи Председатель НС Армении Ален Симонян передал приветствие спикеру Меджлиса Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу, отметив, что ждет своего коллегу в Армении.