В Ереване 22 октября после полудня ожидается дождь.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что ночью 22 октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов, затем с 23-26 постепенно повысится на 3-4 градуса.

Осадки ожидаются в регионах: днем 22 октября—в большинстве регионов, в ночь с 22 на 23 октября —в отдельных регионах. 22 октября в некоторых горных районах выпадет мокрый снег. Погода без осадков ожидается днем 23октября, 24-26 октября.

Ветер: северо-западный, 2-5 м/с, днем 21-го октября местами ожидается усиление ветра со скоростью 17-20 м/с.

22 и 23 октября в Арцахе ожидаются дожди.