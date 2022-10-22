Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в Елисейском дворце встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон.

Как передает Арменпресс, об этом Анна Акопян написала на своей странице в Facebook.

«Вчера в Елисейском дворце меня принимала дорогая Брижит Макрон. Я представила госпоже Макрон, насколько изменился Ереван с октября 2018 года, когда господин и госпожа Макрон наслаждались теплым гостеприимством нашего города. Я сказала, что можно только представить, насколько Армения развилась бы за эти четыре года, если бы в 2020 году не было этой предательской войны. В этом случае у Европы уже был бы мощный, демократический, свободный и сильный партнер в нашем регионе в лице Армении.

1 2 - + 1. 2.

Но это трудный путь, который Армения и армянский народ готовы пройти, и мы благодарны всем дружественным странам, которые будут рядом с нами в этотпериод», — написала Акопян.