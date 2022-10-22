Вице-премьер Амбарцум Матевосян 21 октября принял делегацию, возглавляемую председателем Института наследия Шарджи Абдул Азизом Аль-Мусалламом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе вице-премьера Амбарцума Матевосяна.

Приветствуя участников встречи, вице-премьер подчеркнул важность постоянного укрепления и развития дружественных армяно-эмиратских отношений.

Касаясь сотрудничества с Институтом наследия Шарджи, Матевосян подчеркнул необходимость расширения существующей повестки дня —новыми направлениями, представляющими взаимный интерес. В данном контексте собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением институционального сотрудничества в сферах культуры и образования,а также с формированием новых площадок для межкультурного диалога.

Абдул Азиз Аль-Мусаллам представил вице-премьеру уже начатые совместные программы в этих направлениях, выразив уверенность в их продолжении.

Президент Института наследия Шарджи также передал вице-премьеру приветствия Шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя эмирата Шарджа, подтвердив свою готовность способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений.