Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Другие подробности встречи иранское агентство не сообщает.

Отмечается, что до этого министр иностранных дел Ирана встретился с председателем НС Армении Аленом Симоняном.

Иранское агентство напомнило еще, что Абдоллахиан встретился также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а также принял участие в церемонии открытия генконсульства Ирана в Капане.