В рамках визита во Францию супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в сопровождении Чрезвычайного и полномочного посла Армении во Франции Асмик Толмаджян 21 октября встретилась с группой армянских женщин—общественных деятелей Франции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе Анны Акопян.

Искусствовед, актриса Корин Зарзаванджян, политолог Клер Мурадян, писательница Марина Дедеян, преподаватель арменоведения Анаит Тонапетян, директор региона Европы и Франции ВАБС Надия Горцунян рассказали Анне Акопян о своей деятельности.

В ходе встречи была отмечена важность вовлечения женщин в общественную жизнь, обсуждены вопросы, касающиеся укрепления связей Армения-Диаспора.