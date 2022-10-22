Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахиана и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, приветствуя министра иностранных дел Ирана, Никол Пашинян отметил:

“Уважаемый господин министр,

Уважаемые коллеги,

Приветствую всех вас в Республике Армения.

Прежде всего, хочу поздравить и вас, и нас с открытием генерального консульства Ирана в Капане, и я также рад, что в текущих условиях открытие консульства было воплощено в жизнь. Думаю, этот шаг отражает взаимные намерения Исламской Республики Иран и Республики Армения в плане развития отношений.

Конечно, повестка наших двусторонних отношений очень насыщенная, но я также думаю, что мы должны рассматривать эту повестку в логике более долгосрочного планирования. Понятно, что сейчас мы очень сосредоточены и, к сожалению, вынуждены сосредоточиться на решении ежедневных оперативных задач, но с другой стороны, я уверен, что наше отношение к этим задачам будет более практичным, если мы будем смотреть на все в долгосрочной перспективе.

Я рад, что наша беседа с президентом Раиси все больше и больше приобретает именно такую логику. Приветствую Вас еще раз”.

Министр иностранных дел Ирана в своей речи отметил:

“Большое спасибо. Вы упомянули об очень важных обстоятельствах. Ваша встреча с господином Раиси в Нью-Йорке содержала много важных вопросов, а также договоренностей. Разрешите передать Вам теплые приветствия президента моей страны. Г-н Раиси просил передать Вам и еще раз подчеркнуть его приглашение посетить Тегеран.

Многоуважаемый господин Пашинян,

Мы придает большое значение отношениям с соседними государствами, особенно с Республикой Армения. Сегодня мы с коллегами посетили Армению, чтобы вместе с г-ном Араратом Мирзояном определить нашу долгосрочную дорожную карту для обеих стран”.

Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений, коснулись экономического сотрудничества. Двусторонне была подчеркнута важность полной реализации имеющегося потенциала в сфере товарооборота.

Состоялся обмен мнениями о региональных развитиях и обстановке в сфере безопасности. Премьер-министр подчеркнул важность четких оценок иранской стороны и тесного двустороннего взаимодействия в сложившейся ситуации.

Никол Пашинян попросил передать теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси.