В штаб-квартире Республиканской партии Армении председатель партии, третий президент Армении Серж Саргсян принял депутата Европарламента, докладчика по вопросам Армении Андрея Ковачева.

Об этом Арменпресс сообщили из офиса Республиканской партии Армении.

Стороны обсудили ситуацию в регионе, подвижки в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в контексте недавней агрессии Азербайджана, арцахскую проблему, а также вопросы, связанные с внутриполитической повесткой Армении.

По просьбе гостя Серж Саргсян представил позицию Республиканской партии по указанным вопросам.

В частности, он подчеркнул, что признание и гарантия права народа Арцаха на самоопределение должны быть отражены в политико-правовых документах по данному вопросу.