Премьер-министр Никол Пашинян принял постоянного докладчика Европейского парламента по делам Армении Андрея Ковачева.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Премьер-министр высоко оценил деятельность г-на Ковачева и сотрудничество с Европейским парламентом, которое вытекает из повестки демократических реформ правительства Армении. Никол Пашинян подчеркнул важность посреднических усилий ЕС по достижению мира в регионе и наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Собеседники обменялись мыслями о ходе демократических реформ, региональных проблемах, ситуации вокруг Нагорного Карабаха, делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и о других вопросах. Никол Пашинян коснулся вопроса армянских военнопленных, заложников и других лиц, которые до сих пор удерживаются в Азербайджане, выразил благодарность Европейскому парламенту за принятые резолюции по обеспечению их возвращения и подчеркнул важность продолжительных усилий Европарламента в этом направлении.

В ходе встречи был затронут доклад, который Европарламент опубликует в ближайшее время.