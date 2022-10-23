В городе Будва (Черногория) в финале чемпионата Европы по боксу армянская спортсменка Ани Овсепян (70 кг) со счетом 4:1 одержала победу над представительницей Ирландии Кристиной Десмонд и удостоилась звания чемпиона.

Как передает Арменпресс, Ани Овсепян ранее в четвертьфинале чемпионата одержала победу над Региной Лакос (Венгрия), а в полуфинале со счетом 5:0 – над представителем Черногории Тамарой Радунович.

Ранее Армения также завоевала две бронзовые медали на чемпионате Европы. На третью ступеньку пьедестала поднялись Екатерина Сычева (54 кг), и Сона Арутюнян (63 кг).

Впервые в истории армянские боксеры завоевали медали на женском чемпионате Европы по боксу среди взрослых.