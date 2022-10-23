Вышла в свет книга Марине Хачатрян «Путь вечности», посвященная 24 ахурянцам из общин Ахурян, Айгабац, Аревик, Басен, Камо, Карнут, Долина, Джрарат — сынам армянского народа, погибшим во второй Арцахской войне 2020 года.

Как передает Арменпресс, презентация книги состоялась в Гюмрийском кинотеатре «Октябрь».

«Когда я закончила свою первую книгу «Историко-культурные памятники Ахурянской общины», началась война, и я не хотел бы оставить наши поколения без воспоминаний. Моя цель была одна: увековечить наших вечных путников, воспитать и воспитать поколения в духе патриотизма, передав им подвиги героев. Путь к созданию книги был трудным и полным тяжелых переживаний», — сказала Марине Хачатрян в беседе с корреспондентом Арменпресс.

В книге подробно описан путь жизни и боевой славы каждого из героев. Дизайн книги — Мартин Геворкян. Биографиию каждого завершает одноименный видеоряд, созданный на основе воспоминаний матерей и родных, соратников.

«Каждый из нас должен приложить свои усилия, чтобы восполнить непрожитые годы наших героев. Для меня было честью принять участие в создании этом проекте, таким образом отдав дань уважения героическим мальчикам», — сказал Мартин Геворгян, говоря о проделанной работе.

Книга издана по заказу Ахурянской общины.

Арменуи Мхоян