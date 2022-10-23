Армянские тяжелоатлеты за один день завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали в двоеборье на чемпионате Европы М20 и М23 лет в албанском городе Дюрес.

Как передает Арменпресс, в весовой категории 81 кг среди девушек до 20 лет чемпионку завоевала Лиана Гюрджян, удостоившись этого титула в третий раз за свою карьеру.

Гюрджян выиграл чемпионат с результатом 223 кг в двоеборье (98+125). Армянская спортсменка завоевала малые золотые медали в упражнениях в рывке и толчке.

Эмма Погосян завоевала серебряную медаль с результатом 215 кг (94+121) в сумме двух боев и поднялась на вторую ступень почетного пьедестала в этой весовой категории. Погосян завоевал малую бронзовую медаль в упражнении в рывке и малую серебряную медаль — в толчке.