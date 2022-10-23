На территории Армении днем 23 октября, ночью 24 октября, 25-28 октября ожидается погода без осадков.

«Ветер западный 2-5 м/с, 24-го октября ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.

23 октября температура воздуха повысится на 2-3 градуса», — сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, днем 23-го октября, ночью 24-го октября, 25-28 октября в Ереване ожидается погода без осадков. Утром и днем 24 октября ожидается дождь.