Сборная Армении по вольной борьбе завершила выступления на чемпионате мира до 23 лет

Как сообщает «Арменпресс», на чемпионате мира Д-23, проходившем в Испании, в Понтеведре Арсен Арутюнян в весовой категории 61 кг завоевал золотую медаль, одержав в финале победу над представителем Кыргызстана Тайырбеком Жумашбеком со счетом 7:5.

Арсен Арутюнян в квалификационном раунде победил представителя Египта со счетом 10:0, в 1/8 финала армянский борец одержал блестящую победу со счетом 11:0 над представителем Пуэрто Рико, Жозефом Андрес Сильва, в четвертьфинале над казахстанцем Асилилом Айтакиным со счетом 9:3, в полуфинале выиграл бой с представителем Грузии Рамазом Турманидзе со счетом 13:4.

Арсен Арутюнян уже второй раз стал чемпионом мира до 23 лет. Впервые Арсен завоевал этот титул на чемпионате, проходившем в Белграде в 2021 году.

Другой представитель Армении, Грайр Алиханян (74 кг), был близок к бронзовой медали чемпионата мира до 23 лет, но в решающем поединке уступил Василу Дьякону из Молдавии со счетом 5:7. Ранее золотую медаль в составе сборной Армении по вольной борьбе завоевал Вазген Теванян (57 кг), Арман Авагян стал бронзовым призером в весовой категории 79 кг.