На мажорной ноте завершил текущий сезон действующий чемпион Европы по греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата мира этого года Малхас Амоян, недавно впервые примеривший золотую медаль мирового первенства среди спортсменов до 23 лет. За десять месяцев 23-летний спортсмен победил в двух из трех крупных официальных соревнованиях и стал призером третьего.

Молодой столичный борец уверенно продвигается по стопам своего именитого дяди – бронзового медалиста Олимпийских игр, двукратного чемпиона Европы Романа Амояна. За свою пока недолгую карьеру во взрослом спорте Малхас успел стать также чемпионом мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2021) и Кубка мира (2020). Между тем, в беседе с нашим корреспондентом он признался, что мечтает впредь победить во всех соревнованиях, в которых будет участвовать.

— Какие у Вас ощущения по поводу первой победы в чемпионате, в котором в силу возраста Вы больше не сможете участвовать?

— Мне трудно выразить словами свои чувства. Я очень рад, что стал чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет и порадовал отечественных любителей спорта.

— Сопоставимы ли эти эмоции с теми, которые одолевали Вас после завоевания весной нынешнего года золотой медали чемпиона Европы — кстати, тоже первого?

— Безусловно, весенний успех был более значимым, а победа — ценнее, поскольку была добыта в соревнованиях взрослых. Сейчас же я стал чемпионом в борьбе со своими сверстниками и более молодыми соперниками. Впрочем, каждая медаль по-своему уникальна и ценна для меня.

— Какой из пяти победных поединков, проведенных Вами на этом чемпионате мира в испанском Понтеведре, Вы бы выделили?

— Честно говоря, мне не хотелось бы выделять одну из встреч. Все победы достались в тяжелой борьбе, каждая была по-своему трудной.

— Это обусловлено силой соперников или иными причинами?

— На чемпионате мира, наверное, не бывает слабых соперников. Просто после участия в чемпионате мира среди взрослых я за месяц не успел обрести надлежащую форму. Несмотря на это, участвовал с желанием победить. В данном случае для меня важнее был итоговый результат, и я добился победы.

— Хотя ряд побед Вам действительно дались с трудом, однако заключительный аккорд был весьма впечатляющимм. Что скажете о финале?

— Я консультировался с тренерами по поводу тактики финального поединка и смог точно реализовать задуманное.

— На этом чемпионате Вам довелось победить соперника, которому раньше проигрывали?

— На этот раз таких встреч у меня не было.

— Какие у Вас планы и цели на следующий сезон?

— В нынешнем сезоне я почти добился всего того, что запланировал. В 2022 году у меня больше не будет соревнований. Скоро начну готовиться к новому спортивному году. Что касается целей на следующий сезон, то хотелось бы победить в каждом турнире. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за то, что они были рядом со мной и в победе, и в поражении.