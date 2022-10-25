Эльмира Карапетян, заняв 5-е место на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире, первой из армянских спортсменов отобралась на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. В финале стрельбы из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, она набрала 200,9 баллов, что, по словам главного тренера сборной Армении Сейрана Никогосяна, является достаточно высоким и перспективным результатом.

Столичная спортсменка уступила опередившим ее соперницам более 50 баллов. Наставник сборной объяснил такое отставание Карапетян, в том числе, фактором удачи. «Эльмира впервые показала столь высокий результат. Это показатель мастера спорта международного класса. Я, естественно, доволен ее выступлением: Карапетян была близка к завоеванию медали. Как известно, в нашем виде спорта в финальную стадию соревнований выходят 8 стрелков, в борьбе которых, помимо мастерства, решающее значение имеют также крепость нервов и фактор фортуны, так как обычно за медали борются почти равносильные снайперы. Часто, все решает десятая доля очка. Исключением не стало и это соревнование. О степени напряженности борьбы свидетельствуют весьма плотные результаты. Эльмире не удалось завоевать медаль, но, к счастью, она квалифицировалась на Олимпиаду», — отметил Сейран Никогосян.

Главный тренер сборной оценил также участие в чемпионате мира двух других представителей нашей страны. Специализирующийся в стрельбе из пистолета Беник Хлгатян, набрав 576 баллов, занял 34 место, а Грачья Бабаян, принявший участие в соревновании по стрельбе из винтовки, с 625,3 очками финишировал на 47-й горизонтали среди 110 участников.

«Беник впервые участвовал в чемпионате мира. таком большом и значимом соревновании. Он недавно перешел в старшую возрастную группу. В Каире показал результат мастера спорта. Я доволен его выступлением. А вот более опытный Бабаян не оправдал ожиданий — выступил скромно, я ожидал от него лучшего результата. Надеюсь, он лучше проявит себя на следующих важных соревнованиях», — сказал тренер.

Сейран Никогосян надеется, что на Олимпийских играх в Париже у Армении будет до трех участников соревнований по стрельбе. Он по-прежнему рассчитывает на Бабаяна и Хлгатяна. Они, как и Карапетян, 23-28 ноября примут участие в крупном международном турнире в Польше, который, однако, не будет рейтинговым. Олимпийские квоты будут разыграны также на запланированном в январе 2023 года международном турнире, а также мартовском чемпионате Европы.