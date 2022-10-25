Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. Как передает «Арменпресс», в сообщении говорится:

«Ваше Превосходительство!

Горячо поздравляю Вас с успешным проведением XX съезда Коммунистической партии Китая и направляю Вам наилучшие пожелания в связи с переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПК.

Уверен, что под Вашим руководством центральная роль Коммунистической партии Китая на пути неуклонного прогресса Китайской Народной Республики и развития дружественного китайского народа и впредь укрепляться будет.

Мы готовы приложить усилия для углубления многосторонней повестки, сложившейся между Арменией и Китаем. Уверен, что совместными усилиями нам удастся поднять армяно-китайский политический диалог на качественно новый уровень и обогатить страницы истории нашей многовековой дружбы новыми достижениями во благо двух наших дружественных народов.Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов, плодотворной деятельности, а дружественному народу Китая мира и благополучия!».