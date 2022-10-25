Премьер-министр Никол Пашинян принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахиана и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, приветствуя министра иностранных дел Ирана, Никол Пашинян отметил:

“Прежде всего, хочу поздравить и вас, и нас с открытием генерального консульства Ирана в Капане, и я также рад, что в текущих условиях открытие консульства было воплощено в жизнь. Думаю, этот шаг отражает взаимные намерения Исламской Республики Иран и Республики Армения в плане развития отношений.

Конечно, повестка наших двусторонних отношений очень насыщенная, но я также думаю, что мы должны рассматривать эту повестку в логике более долгосрочного планирования. Понятно, что сейчас мы очень сосредоточены и, к сожалению, вынуждены сосредоточиться на решении ежедневных оперативных задач, но с другой стороны, я уверен, что наше отношение к этим задачам будет более практичным, если мы будем смотреть на все в долгосрочной перспективе.

Я рад, что наша беседа с президентом Раиси все больше и больше приобретает именно такую логику. Приветствую Вас еще раз”.

Министр иностранных дел Ирана в своей речи отметил:

“Большое спасибо. Вы упомянули об очень важных обстоятельствах. Ваша встреча с господином Раиси в Нью-Йорке содержала много важных вопросов, а также договоренностей. Разрешите передать Вам теплые приветствия президента моей страны. Г-н Раиси просил передать Вам и еще раз подчеркнуть его приглашение посетить Тегеран.

Многоуважаемый господин Пашинян,

Мы придает большое значение отношениям с соседними государствами, особенно с Республикой Армения. Сегодня мы с коллегами посетили Армению, чтобы вместе с г-ном Араратом Мирзояном определить нашу долгосрочную дорожную карту для обеих стран”.

Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений, коснулись экономического сотрудничества. Двусторонне была подчеркнута важность полной реализации имеющегося потенциала в сфере товарооборота.

Состоялся обмен мнениями о региональных развитиях и обстановке в сфере безопасности. Премьер-министр подчеркнул важность четких оценок иранской стороны и тесного двустороннего взаимодействия в сложившейся ситуации.

Никол Пашинян попросил передать теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси.

В конце минувшей недели в Капане состоялось официальное открытие генерального консульства Исламской Республики Иран. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян считает это показателем теплых отношений между двумя дружественными соседними странами, уникальной вехой в обеспечении мира и безопасности в регионе.

«Сегодня знаменательный день в истории армяно-иранских многолетних и добрососедских отношений. Могу с уверенностью сказать, что создание и эффективная работа Генерального консульства Ирана придаст новое качество особым отношениям между двумя странами, будет способствовать двустороннему сотрудничеству и развитию связей Армения-Иран», — сказал Мирзоян.

Министр посчитал знаменательным, что это важное событие приходится на 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном.

«На протяжении последних 30 лет наш путь отмечен искренним стремлением развивать стратегические отношения в духе братства и тесного партнерства. Уверен, что отныне будут прилагаться все необходимые усилия для дальнейшего углубления и укрепления будущего взаимовыгодного сотрудничества», — сказал глава МИД РА.

Мирзоян заверил, что Армения понимает и высоко ценит решение Ирана открыть генеральное консульство в Сюникской области, которая является опорой страны. «Хотел бы еще раз подтвердить намерение армянской стороны открыть генеральное консульство в Тебризе. Исламская Республика Иран всегда была и будет ключевым партнером Армении. Наше сотрудничество включает в себя достаточно обширную политическую повестку, а также прочные связи в сферах торговли, энергетики, транспорта, туризма, культуры, науки, образования, которые, как мы надеемся, благодаря открытию генерального консульства расширятся и получат новое качественное и практическое дыхание», — сказал министр иностранных дел.

Он выразил уверенность, что деятельность генерального консульства внесет большой вклад в дальнейшую активизацию контактов между армянским и иранским народами. « Это станет показателем теплых отношений между двумя дружественными соседними странами, уникальной вехой в обеспечении мира и безопасности в регионе», — подчеркнул Мирзоян.

Он поздравил консула с назначением на ответственную должность генерального консула Исламской Республики Иран в Республике Армения.