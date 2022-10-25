Действующая в течение года reArmenia собрала вокруг себя 4 тысячи активных и креативных людей. Следующая цель — найти и привлечь больше людей:

Об этом в беседе с Арменпресс сказал исполнительный директор платформы reArmenia Геворг Погосян.

По его словам, reArmenia представит обществу отчет о достигнутых успехах и сложном пути, пройденном за это время, также расскажут о следующих шагах и проектах, партнеры платформы представят свои видение и какие планы должны быть реализованы.

«Поскольку многие из нас — из делового мира, мы всегда ставим планку выше, чем кто-либо может себе представить. Эти ориентиры позволяют нам использовать наши сильные стороны в полной мере. Мы разработали такие планы. Самым большим достижением платформы является формирование в этом году сообщества действий, которое даст измеримые результаты.

Кроме того, в течение года мы получили 300 заявок на различные проекты. Эти проекты были проверены и самые успешные, внушающие доверие, хорошо продуманные (около 50 проектов) были представлены на платформе, из которых 30 были успешными. Для реализации этих проектов было собрано 650 тысяч долларов средств», — подчеркнул Погосян.

По словам исполнительного директора платформы reArmenia, строительство Техношколы «Мунк» («Мы») села Ахорти Арцаха является ярким примером сплочения вокруг одной идеи.

Говоря о предстоящих программах, координатор проектов reArmenia Майя Шаумян сообщила, что с целью стимулирования культуры дарения платформа запустила три новых продукта.

«Первый пакет — это подарочная карта reArmenia, с помощью которой физическое лицо может сделать подарок физическому лицу. Подарочная карта позволит ему сделать пожертвование на любой из проектов, представленных на платформе. Благодаря этому мы пытаемся распространить привычку делать пожертвования и поддерживать проекты среди многих людей. Вы можете выбрать подарочные карты с любым дизайном и подарить другу на любой праздник.

Вторым продуктом предлагаем сайт платформы reArmenia другим организациям в качестве предоставления услуг.

Третий продукт платформы reArmenia — корпоративная благотворительность: здесь у нас есть несколько компонентов, например, организации могут раздавать подарочные карты с логотипом своего корпоративного бренда внутри себя.

Другой компонент называется «Удвоение пожертвования», при котором пожертвование сотрудника удваивается соответствующей организацией.

У нас также есть программа «Корпоративное волонтерство», благодаря которой, например, ваш сотрудник жертвует свое «время» (как волонтер) на проекты reArmenia, а ваша компания «деньгами» удваивает время сотрудника», — сказала Шаумян.

ReArmenia — платформа сотрудничества для армянства всего мира, где представляются проекты, решаются различные проблемы, получая за это необходимые ресурсы, знания, опыт, связи и финансы.