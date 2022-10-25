Во Франции, в Марселе Ассоциация «Бежать во имя памяти» и Союз «Армянской молодежи Франции» в сотрудничестве с муниципалитетом Марселя организовали 23 октября 6-й по счету забег «5 и 10 километров солидарности», который в этом году прошел под девизом: «Спасем Армению и Арцах».

Всего в забеге участвовали 800 бегунов, в том числе председатель мегаполиса Экс-Марсель-Прованс департамента Буш-дю-Рон Мартин Вассаль, депутат Национального Собрания Франции Анн-Лоранс Петель и другие парламентарии, представители городских властей, журналисты, армяне Франции и рядовые французы. Все участники были в майках с надписью «Спасем Армению и Арцах».

По итогам забега состоялась символическая церемония награждения, в которой приняли участие депутат Национального Собрания Франции Себастьен Делогу, мэр Марселя Бенуа Паян и другие лица.

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По мнению участников и присутствующих, организация забега «Спасем Армению и Арцах» направлена на то, чтобы сделать голос Армении и армян слышимым в мире, выступить против азербайджанской агрессии и предотвратить еще один геноцид армян.

Забег «5 и 10 километров солидарности» впервые был проведен в 2015 году Ассоциацией «Бежать во имя памяти». Его цель — борьба с геноцидом и его отрицанием. Посредством забега участники посылают послание надежды и мира.