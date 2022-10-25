Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 24 октября принял участие в торжественной церемонии открытия многофункционального спортивного комплекса, построенного на средства благотворителя Владимира Авакяна в городе Чартар Мартунинского района.

Как сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян выразил благодарность Владимиру Авакяну за благотворительные проекты стоимостью около 10 миллионов долларов США, реализованные за прошедшие годы в Арцахе в рамках программ «Фонда развития армянских сел» за счет собственных средств. Он подчеркнул, что очередная инициатива станет важным фактором обеспечения здорового образа жизни и насыщенной повседневной жизни подрастающего поколения.

Вместе с гостями президент Арутюнян ознакомился с современными условиями спорткомплекса и наблюдал за показательной тренировкой молодых спортсменов.

На мероприятии также присутствовали председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян, министр образования, науки, культуры и спорта Анаит Акопян, депутаты НС, должностные лица райадминистрации, гости из Российской Федерации, в том числе представительная делегация Союза армян России.