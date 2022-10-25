Авиакомпания «Flyone Armenia» расширяет географию полетов по городам России. «Flyone Armenia» начнет выполнять рейсы из ереванского международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт им. М. Лермонтова Минеральных Вод, с периодичностью — 3 рейса в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Полеты начнутся 14 ноября. Таким образом, Минеральные Воды станут пятым городом России, включенным в карту полетов национальной авиакомпании «Flyone Armenia».

«Мы с нетерпением ждем начала полетов в Минеральные Воды. Мы обещали, что расширим географию полетов нашей авиакомпании в Россию. Мы уверены, что и этот рейс будет востребован нашими пассажирами», — отметил председатель Правления авиакомпании «Flyone Armenia» Арам Ананян.

«Flyone Armenia» выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Кишинев, Париж, Лион, Тбилиси и в Стамбул. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Они соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и безопасности EASA.

«Flyone Armenia» — компания, которая за первые 10 месяцев 2022 года из ереванского международного аэропорта «Звартноц» перевезла наибольшее количество пассажиров. Компания обслужила более 300 000 пассажиров, летевших в Армению и в другие страны.

Билеты и дополнительные услуги «Flyone Armenia» можно приобрести на сайте www.flyone.am или в мобильном приложении, доступном в Google App или App Store, а также в офисах всех компаний-партнеров.Авиакомпания «Flyone Armenia» (www.flyone.am) основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации РА выдал компании «Flyone Armenia» сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двухзначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.