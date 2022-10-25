Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря правящей Коммунистической партии Китая. Он будет править страной еще 5 лет.

Первый пленум нового состава Центрального Комитета КПК прошел 23 октября, на следующий день после завершения съезда в Доме народных собраний в Пекине, по итогам которого Си Цзиньпин был переизбран Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии в третий раз. Членами Политбюро ЦК были избраны 7 человек.

«Мы будем работать с народами всех других стран для защиты общих ценностей человечества, таких как мир, прогресс, честность, справедливость, демократия и свобода. Развитие Китая неотделимо от мира, а мир для своего развития также нуждается в КНР», — сказал лидер Китая на встрече с журналистами.

Избрание Си Цзиньпина со всей очевидностью показывает, что внешнеполитический курс Китая в ближайшие пять лет останется неизменным.