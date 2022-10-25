Вниманию водителей большегрузов: чрезмерные усилия одним рейсом перевезти как можно больше грузов (превышение допустимой максимальной нормы загруженности) отныне будет штрафоваться по новой шкале.

По инициативе правительства в повестку стартовавшего во вторник пленарного заседания Национального Собрания включены соответствующие изменения в действующий кодекс РА «Об административных правонарушениях».

Исполнительная власть инициировала отмену действующих ныне фиксированных штрафов за вышеприведенное правонарушение.

Напомним, что согласно ст.150.3 действующего кодекса фиксированный штраф за превышение загруженности транспортного средства равен 200-кратной минимальной зарплате (при штрафных санкциях минимальная зарплата исчисляется из расчета 1000 драмов).

Ныне же правительство предлагает установить штраф в том же размере за каждую сверхлимитную тонну груза. Поводом к применению штрафных санкций послужит также препятствование работе соответствующего инспекционного органа.

А вот за невыполнение в срок или выполнение не на должном уровне административных актов также следуют штрафные санкции: в отношении граждан в размере 150-кратной минимальной зарплаты, а должностных лиц – 350-кратной.

Свою инициативу правительство аргументирует тем обстоятельством, что транспортное средство большего веса, наносящее, соответственно, больший ущерб дорожному покрытию, несет ту же ответственность, что и транспортные средства с относительно меньшим весом и наносящие меньший ущерб дорогам.

Предполагается, что с принятием вышеописанных изменений правонарушений станет меньше.

Пока же тяжело груженые фуры свободно бороздят улицы Еревана. С их участием каждый день имеют место дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями.

Надо бы урегулировать и маршруты их движения по улицам столицы, особенно в часы пик.

Во вторник депутаты обсудили на пленарном заседании вопрос ратификации кредитного договора между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития «Дополнительное финансирование Программы развития образования».

МБРР предоставит Республике Армения дополнительный кредит в размере 22,6 млн евро для улучшения сферы образования.

Представляя документ, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян отметил, что посредством кредитного соглашения предусматривается расширение направлений кредитной программы «Улучшение образования», охватывающей 5 пакетов мероприятий, что полностью соответствует плану правительства РА на 2021-2026 годы.

По его словам, первое действие — капитальный ремонт и реконструкция зданий 4 средний школ, их оснащение всем необходимым имуществом. Речь о средней школе №139 Еревана, средних школах Аштарака, Арташата и Ванадзора.

В рамках второго действия, основанного на оценке потребностей, в 200 государственных образовательных учреждениях будут созданы новые лаборатории. Согласно плану правительства, к 2026 году во всех 1 400 школах страны должны быть современные научно-технические лаборатории. По предыдущей программе такие лаборатории были созданы в 107 школах.

Третьим действием будет реконструировано 80 дошкольных учреждений. Планируется отремонтировать помещения дошкольных учреждений, приобрести необходимое имущество и оборудование, переобучить воспитателей этих учреждений, которые будут адаптированы к требованиям инклюзивного образования.

Четвертое действие будет определять и тестировать инструменты и функции визуализации данных. Речь идет о повышении эффективности информационной системы управления образованием.

Пятая группа действий направлена на систему высшего образования. Планируется, реализовать пять программ STEM, способствующих повышению качества и эффективности образовательной деятельности вузов, развитию системы управления, модернизации профессиональных образовательных программ и методов обучения, внедрению научных научно-исследовательских работ в образовательный процесс, а также развитию отношений с рынком труда.