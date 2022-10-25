Согласно ст.33 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания», на первом заседании новоизбранного парламента Армении все депутаты присягают.

Они торжественно заверяют: «Во имя реализации общенациональных целей и процветания родины обязуюсь добросовестно выполнять взятые обязательства, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать укреплению суверенитета и соблюдению интересов Республики Армения, делать все в интересах гражданской солидарности, сохранения национальных и общечеловеческих ценностей».

Впоследствии в Закон была внесена корректировка, согласно которой народные избранники, позднее пополнившие депутатский корпус, на заседании НС подписываются под текстом присяги.

Ныне же группа депутатов из фракции «Гражданский договор» инициировала новую поправку в Регламенте НС, которой предполагается наличие подписей всех народных избранников под текстом присяги — будь то на первом заседании новоизбранного парламента, или получивших мандат впоследствии, заместив вакантное депутатское место.

По замыслу инициаторов, предложение преследует цель повысить осознание ответственности у лиц, публично принесших присягу.