Индекс экономической активности Армении в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14,1 %.

Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Объем промышленного производства в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10 %. Объем валового внутреннего продукта сельского хозяйства за 9 месяцев уменьшился на 0,7 %.

Объем строительства в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14,3 %.

Рост товарооборота за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 14,5 %.

Объем услуг в Армении в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27,1 %.

В январе-сентябре 2022 года индекс потребительских цен вырос на 8,6 % по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, индекс цен на промышленную продукцию увеличился на 4,1 %. Объем производства электроэнергии за 9 месяцев увеличился на 16,9 %>

За 9 месяцев текущего года зафиксирован рост объема внешнеторгового оборота на 62,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в январе-сентябре 2022 года экспорт увеличился на 63,8 %, а импорт — на 61,6 %.Курс драма к доллару США в январе-сентябре составил 448,37 драма.