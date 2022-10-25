В Барселоне на 34-й конференции Европейского региона Парламентской ассамблеи франкоязычных стран (ПФА) в чрезвычайной форме обсуждался вопрос агрессии Азербайджана против Армении обсуждался во внеочередном порядке. Он решением Совета председателей делегаций был включен в повестку на месте.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат фракции «Мой шаг» Арман Егоян.

Он отметил, что армянская делегация на пленарных заседаниях представила все подробности ситуации.«Для меня было очевидно, что у всех делегаций есть значительный рост внимания к этому вопросу. Четкие слова поддержки мы услышали от парламентариев Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга и Греции, а также от представителей ПФА. Резолюция Сената Франции, осуждающая азербайджанскую агрессию, будет обсуждаться 14 ноября», — написал депутат.