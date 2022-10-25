Первому заместителю председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину запрещен въезд в Армению.

Как передает «Арменпресс», начальник Управления внешних связей Аппарата НС Тигран Сейранян направил Затулину письмо от имени руководства НС, в котором говорится, что его недавние публичные заявления в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между двумя государствами.

Отправку письма из Национального собрания Константину Затулину подтвердила и начальник Управления по связям с общественностью и коммуникациям НС Лаура Антонян.

В пресс-центре СНБ отказались отвечать на вопрос, на каком основании был запрещен визит Затулина в Армению, заявив, что они не могут предоставить такую информацию, так как это нарушает тайну личной жизни человека. «Такую информацию мы можем предоставить только указанному вами лицу или лицу, уполномоченному последним», — пояснили в СНБ.

Константин Затулин отреагировал на письмо НС на своей странице в Telegram, назвав его оскорбительным.«Для нас это было неожиданно, мы получили письмо от начальника Управления внешних связей НС РА. Нам сказали, что мой визит нежелателен и что мои высказывания наносят вред Республике Армения», — говорится в сообщении Затулина.