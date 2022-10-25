25 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Риме с Великим канцлером Суверенного Мальтийского Ордена (министром иностранных дел) Рикардо Патерно ди Монтекупо.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Собеседники подчеркнули, что двусторонние отношения между Арменией и Суверенным Мальтийским Орденом основаны на давних исторических связях и общих христианских ценностях, выразив готовность к дальнейшему углублению установившегося сотрудничества в различных сферах.

Министр иностранных дел и Великий канцлер обсудили программы, реализуемые Орденом в сфере гуманитарной помощи и здравоохранения в Армении и дальнейшее углубление сотрудничества в этих сферах. Собеседники также затронули вопросы сохранения культурного наследия и возможности совместных шагов в этом направлении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной повестки. Министр Мирзоян представил позицию армянской стороны по армяно-азербайджанским отношениям, урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Коснувшись гуманитарной ситуации, сложившейся в результате азербайджанской агрессии против территориальной целостности Республики Армения, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения и соблюдения режима прекращения огня.

Касаясь военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана, министр иностранных дел Армении подчеркнул важность адресной реакции международного сообщества. Также была отмечена важность вопроса сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.