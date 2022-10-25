Армянские судьи продолжают получать назначения на международные турниры.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, с 26 октября по 1 ноября в столице Румынии Бухаресте пройдут 6-е групповые матчи отборочного тура Чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

Арбитром этих матчей назначен Генрик Налбандян, помощником арбитра — Артур Гдлян.

26 октября в столице Чехии Праге состоится матч группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА между командами «Славия Прага» (Чехия) и «Вольфсбург» (Германия).

Помощником главного арбитра матча назначена Кристине Григорян, а резервным судьей — Софик Торосян.

26 октября в немецком Франкфурте состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 между «Айнтрахтом» (Германия) и «Олимпиком Марсель» (Франция).

Генеральный секретарь ФФА Артур Азарян назначен делегатом от УЕФА на этот поединок.