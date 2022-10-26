Находящийся в Ватикане с официальным визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 октября встретился с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, подчеркнув, что визит проходит в 30-й юбилейный год установления дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом собеседники с удовлетворением зафиксировали, что двусторонние отношения, основанные на христианских ценностях, исторических и культурных связях, динамично развиваются. В этом контексте министр Мирзоян подчеркнул весомый вклад Пьетро Паролина в деле развития двусторонних отношений.

Было отмечено, что визиты и встречи на высоком уровне между Арменией и Святым Престолом, носящие постоянный характер, являются ярким свидетельством эффективного диалога.

Собеседники обсудили также возможности для укрепления и расширения сотрудничества на международных площадках, с учетом идентичности подходов сторон к актуальным вопросам международной повестки.

В ходе встречи министр иностранных дел Армении представил позиции армянской стороны относительно вопросов безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Мирзоян представил вниманию собеседника последствия последней агрессии, совершенной вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув императиву вывода азербайджанских вооруженных сил, немедленного возвращения всех армянских военнопленных и неотложного соблюдения режима прекращения огня.

Армянская сторона подчеркнула, что основным препятствием на пути к установлению мира в регионе являются максималистские притязания и устремления Азербайджана решить проблемы путем применения силы или угрозы применения силы.

Были затронуты вопросы защиты армянских духовных и культурно-исторических памятников от искажения идентичности и уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В этой связи министр иностранных дел Армении подчеркнул, что Азербайджан до сих пор препятствует визиту оценочной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие территории.