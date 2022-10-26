XXIII Международный музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы» представляет очередное беспрецедентное культурное событие из осенней концертной серии. В рамках фестиваля в Армении впервые выступит всемирно известное сопрано, Народная певица России и Абхазии Хибла Герзмава. Знаменательный концерт состоится 12 ноября в концертном зале «Арам Хачатурян». Певица выступит в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении (художественный руководитель и главный дирижер Эдуард Топчян). За дирижерским пультом — Брайан Каслс-Онион. В программе прозвучат арии из известных опер.

Российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава мировое признание получила благодаря своим незабываемым выступлениям в Мариинском театре, Лондонской Королевской опере «Ковент-Гарден», Метрополитен-опера Нью-Йорка, Венской государственной опере, Римской опере, парижской «Гранд-опера».

За свою карьеру Герзмава также выступала в Муниципальном театре Флоренции (Teatro comunale), в Большом театре «Лисео» в Барселоне (Gran Teatro del Liceo), в Национальной опере в Софии, а также в Театре Елисейских полей Парижа и на других известных сценах мира. Гастролировала с Московским музыкальным театром имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в Южной Корее и США. Выступала на Людвигсбургском фестивале в Германии. Гастролировала с концертными программами в Швеции, Франции, Голландии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Греции, США, Японии.

Герзмава — лауреат международных конкурсов: Voci Verdiani (Италия, 1993, III премия), им. Ф.Виньяса (Испания, 1994, II премия), им. Н.А.Римского-Корсакова (Россия, 1994, II премия). Победительница X Международного конкурса им. П.И.Чайковского (Россия, 1994, Гран-при). Лауреат театральной премии «Золотой Орфей-2001» в номинации «Лучшая певица».

Хибла Герзмава родилась в Пицунде: ее детство прошло возле пицундского храма, где звучал орган, на музыке которого она выросла. Училась в музыкальной школе в Гагре, а затем — в Сухумском музучилище по классу фортепиано. Как говорила певица в одном из своих интервью, она планировала стать органисткой после окончания фортепианного отделения Московской консерватории, куда собиралась поступать по большому желанию своей мамы. Но так сложилось, что мама рано ушла из жизни, когда Хибле было всего 17 лет… А девушка стала петь и сочинять песни. Это заметил ее преподаватель по фортепиано Карлен Мартынович Яврян и отвел свою ученицу в вокальный класс к педагогу Жозефине Бумбуриди. Позанимавшись у нее всего год, Хилба смогла в 1989 году поступить в Московскую консерваторию (классы профессора И.И.Масленниковой и профессора Е.М.Арефьевой), а потом окончить аспирантуру (класс профессора И.И.Масленниковой). С 1995 года Хилба является солисткой Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.

Помимо оперного пения, страстью Герзмавы является джаз: певица любит эксперименты, синтез разных музыкальных жанров и стилей, сочетание классики и джаза. Герзмава давала концерты с джазовым трио пианиста Даниила Крамера «Опера. Джаз. Блюз». Эти концерты прошли в Москве, Сочи, других городах России, Вене, Лондоне, Эдинбурге. Гермзава много сотрудничала и с Георгием Гараняном, который был одним из ее любимейших партнёров в мире джаза. Вместе с басистом Андреем Ивановым и ударником Дмитрием Севостьяновым Герзмава проводит ежегодный джазовый фестиваль в Пицунде.

Герзмава имеет репутацию одной из самых стильных и элегантных женщин на российской оперной сцене. Она нередко сама подбирает себе костюмы для выступлений и считает, что артистка должна выходить на публику в дорогих, изысканных нарядах. С Герзмавой постоянно работает команда стилистов, которая занимается имиджем певицы.