Участники целевой программы развития талантов “Старт», представляющие Армению на недавно состоявшихся международных музыкальных конкурсах «BTHVN Wien» и «AMADEUS», добились очередного большого успеха.

Как сообщили «РА» из Управления информации и по связям с общественностью Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, в частности, участник целевой программы развития талантов «Старт» Давид Бабаян на конкурсе «AMADEUS» занял 1 место, а на конкурсе «BTHVN Wien» — 2 место. Первое место на конкурсе «BTHVN Wien» заняли Аида Аванесян и Роберт Сейранян, а Элен Хачикян завоевала 2 место на конкурсе «AMADEUS». К слову, пианистка Элен Хачикян не так давно также приняла участие в Международном молодежном музыкальном конкурсе в Токио, где заняла первое место.

Еще два участника, представляющие Армению, Нарек Экекян и Лиана Улиханян заняли 1 место, Светлана Акопян — 2 место, а Алекс Акопян — 3 место. Отметим, что ребята стали победителями в разных номинациях и возрастных категориях.

1 3 - + 1. 2. 3.

Напомним, что целевая программа развития талантов «Старт» («Мекнарк») осуществляется при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Программа направлена ​​на развитие, совершенствование и поощрение самых талантливых молодых музыкантов-исполнителей (классические музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель) в возрасте 11-20 лет, с целью представления армянского исполнительского искусства на международной арене. Участники программы — 15 талантливых молодых музыкантов-исполнителей и 6 ведущих специалистов по классу фортепиано, скрипки, виолончели. Цель программы — выявление молодых талантливых музыкантов-исполнителей, развитие их профессиональных способностей, повышение общественного признания, обеспечение участия в республиканских и международных музыкальных конкурсах, фестивалях и других проектах, а также создание полных условий для передачи им опыта от старшего поколения.