Как сообщает «Арменпресс», в Парламенте на голосование вынесено 27 вопросов, включенных в повестку заседания.

Парламент во втором чтении обсудил законопроекты О внесении дополнений и изменения в Закон Республики Армения «Об отходах», пакет проектов законов О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях, О внесении дополнений в Закон Республики Армения «Об авиации», О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения».

Депутаты также обсудили проекты ратификации Конвенции «О сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях Содружества Независимых Государств», проекты ратификации кредитного договора «Дополнительное финансирование программы улучшения образования» с Международным банком реконструкции и развития и проект Закона Республики Армения О внесении дополнения в Конституционный закон «Регламент Национального собрания» и ряд других законодательных инициатив.