Главный редактор телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симонян сообщила, что ей запрещен въезд в Армению.

Об этом Маргарита Симонян написала в своем микроблоге в Twitter.

Она сообщила, что руководство Армении запретило въезд в Армению и депутату Госдумы России Константину Затулину, подчеркнув, что его въезд также запрещен. 25 октября стало известно, что депутату Госдумы РФ Константину Затулину запрещен въезд в Армению.

Заведующий Управлением внешних связей Аппарата Национального собрания Тигран Сейранян от имени руководства НС направил письмо Затулину, в котором говорится, что его недавние публичные заявления в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между двумя государствами.