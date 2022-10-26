В селе Шепетовка Хмельницкой области Украины установили хачкар в память невинных жертв армянского и украинского народов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA.net. Согласно традиции, хачкар на армянском мемориальном комплексе освятил епископ Маркос Ованнисян, глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви.

Сайт сообщает что, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, с 2015 года во всех областях Украины уже установлено четыре десятка таких хачкаров. Все хачкары посвящены памяти невинных жертв украинского и армянского народов.

На мероприятии присутствовали вице-президент Союза армян Украины Давид Мкртчян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине Владимир Карапетян, глава Шепетовской военно-гражданской администрации, представители Римской католической церкви, Украинской православной церкви, руководители армянских общин региона, в том числе и Сурен Авагян, глава армянской общины Хмельницкой области.

В качестве символа многовековой дружбы между армянским и украинским народами, армянский хачкар, посвященный Святому Владимиру Крестителю Киевской Руси и Анне Византийской, пополнил и экспозицию музея старейшего храма Украины, Святой Софии в Киеве.С 2019 года по инициативе армян Украины хачкары стали устанавливать и в населенных пунктах Армении.