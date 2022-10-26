В конце этого года в Арцахе будет сдано в эксплуатацию множество квартир и частных домов и ряд асфальтированных дорог. Уже готовы проекты строительства новых микрорайонов, состоящих из сотен новых частных домов и десятков многоквартирных домов. На новой трассе, соединяющей Арцах с Арменией, планируется установить систему освещения и т. д.

Министр градостроительства Арцаха Арам Саркисян в беседе с корреспондентом «Арменпресс» представил подробности о текущих, завершенных и планируемых строительных работах, проблемах и достижениях.

— Господин Саркисян, недавно было отмечено, что темпы строительства несколько замедлились. В чем была проблема? Восстановлены ли сейчас прежние темпы строительства?

— В целом темпы строительства в текущем году замедлились, что в первую очередь связано с перегрузкой документального процесса в министерстве. Проблема была связана с переносом некоторых объектов, строительство которых началось в прошлом году, на этот год, а также запуском новых. Именно поэтому мы столкнулись с определенными проблемами заказа проекта, составления сметы и других документальных процессов. Поэтому мы решили сделать небольшой перерыв, чтобы собрать документы воедино, после чего по порядку объявим тендеры и продолжим остальную работу. Кроме того, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит строительных материалов, особенно в связи с импортом цемента. Эта проблема существует не только в Арцахе, но и в Армении. В настоящее время принят соответствующий закон о создании благоприятных условий для налогообложения ввоза цемента, благодаря чему, похоже, поставки восстанавливаются. Тем не менее, на данный момент дефицит цемента в Арцахе еще сохраняется. Что касается работы министерства, то работы, направленные на восстановление темпов строительства, уже проведены.

-По данным Национальной статистической службы Арцаха, в текущем году наблюдается непрерывный рост показателей строительства. Если объемы замедлились, каким образом растут показатели строительства?

— Строительство в Арцахе в основном осуществляется за счет государственного бюджета, а также средств Всеармянского фонда «Айастан» и частных компаний. В частности, проекты Всеармянского фонда «Айастан» стартовали в июле-августе прошлого года, а строительные работы продолжились и в этом году. В период после начала строительства средства, вложенные фондом, постоянно увеличивались. Точно так же в середине прошлого года стартовали проекты Министерства градостроительства, после чего показатели постепенно увеличивались. Также, учитывая, что в прошлом году мы продолжали проводить ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы жилого фонда, пострадавшего от обстрелов, финансовые затраты были достаточно высокими. Уже в 2022 году мы в основном реализовали инфраструктурные, дорожные и масштабные работы по жилищному строительству. Кроме того, оказывалась помощь по ремонту владельцам обстрелянных домов и квартир и лицам, принадлежащим к определенным социальным группам.

— В общине Чаректар Шаумяновского района почти сразу после войны началось жилищное строительство. Как там продвигаются строительные работы? Сколько домов уже построено и сдано?

— После войны мы получили письмо от главы общины Чаректар Шаумяновского района, что жители села изъявили желание вернуться и жить там. Были организованы работы по восстановлению сгоревших и разрушенных домов поселка. Отремонтировано, реконструировано и обставлено около 25 частных домов и школа. Электроснабжение поселка восстановлено, артезианская скважина уже готова обеспечить водоснабжение. Учитывая, что большинство жителей по каким-то причинам все таки не вернулись, министерство не сочло целесообразным продолжать намеченные проекты и некоторые работы были остановлены.

— Сколько многоквартирных домов и частных домов, строящихся на территории общины Иванян Аскеранского района, будет сдано в эксплуатацию в этом году?

— В общине Иванян строятся два микрорайона, в одном из которых многоквартирные дома, а в другом частные дома. В настоящее время ведется строительство 20 жилых домов, из них 10 домов с 120 квартирами будут сданы в этом году, а в микрорайоне на 107 частных домов уже сданы 60 домов. Квартиры в жилых домах предназначены для переселенцев из общины Мец Тагер Гадрутского района, а большая часть частных домов предназначена для переселенцев из общины Ухтасар Аскеранского района. На данный момент ведутся работы в направлении строительства инфраструктур: линий электропередач и сети наружного освещения, обеспечения водоснабжения и газоснабжения, строительства канализационных и водопропускных труб. Мы надеемся, что погодные условия позволят нам завершить эти работы и сдать в эксплуатацию упомянутые 60 домов к декабрю этого года. Поскольку государство также взяло на себя обязательство по оснащению этих новостроек, думаю, с декабря мы начнем этот процесс. По предварительной договоренности трехэтажное здание на территории, прилегающей к новому микрорайону, будет школой. Остальные дома и квартиры в этих микрорайонах будут сданы в первом полугодии 2023 года.

— Кроме этих двух районов, какие строительные работы в Арцахе близятся к завершению?

— В текущем году будут сданы в эксплуатацию 100 строящихся частных домов в общине Астгашен Аскеранского района, более 50 — в Овсепаване. Что касается дорожного строительства, то самым крупным проектом, реализованным в Арцахе в послевоенный период, является автомобильная дорога Мартакерт-Неркин Горатаг-Чанкатаг, которая строится на средства Всеармянского фонда «Айастан», е асфальтирование уже завершено, и сейчас ведутся работы по благоустройству дороги. Благодаря этому участку автодорога Степанакерт-Мартакерт сократится примерно на 20 километров, в отличие от существующей автодороги Степанакерт-Дрмбон-Мартакерт. Заасфальтирован и участок дороги от шоссе до Астгашена и Патары, где также ведутся отделочные работы. В ближайшее время будет завершено асфальтирование дороги от трассы до Дахрава. Эти дороги в основном строятся на средства Всеармянского фонда «Айастан», который вносит очень большой вклад в восстановление послевоенного Арцаха. Асфальтирование дорог, соединяющих ряд общин Мартунинского и Мартакертского районов с трассой, осуществлено на государственные средства.

— Восстановлены ли все здания, пострадавшие в результате боевых действий?

— После окончания войны была создана Горячая линия, по которой зарегистрировано более 7 000 пострадавших от обстрелов зданий. Вопросы, поднятые гражданами по поводу ущерба от обстрелов, в основном решены. Кроме того, была оказана большая поддержка владельцам поврежденных зданий посредством предоставления строительных материалов и оплаты труда соответствующих мастеров. Восстановлено около 90 % зданий и сооружений, пострадавших в результате боевых действий, за исключением около 120 объектов, которые полностью разрушены и строятся заново.

— Какие строительные работы Вы начали в этом году?

-В текущем году завершено строительство 5 из 20 строящихся домов в селе Иванян, 32 в общине Хачмач Аскеранского района, 64 в селе Кармир с частными домами, а также 250 в селе Хнацах для вынужденных переселенцев из общин Гадрута Тог, Туми. В районе Норагюха Драхтик и Шушии Карин в этом году были начаты работы по строительству двух кварталов для вынужденных переселенцев.

— Есть ли проекты, которые будут реализованы в ближайшее время?

— В связи с этим, в 2021 году мы провели масштабные проектные работы. Начаты не все строительные работы в районах, утвержденных проектами. У нас есть проекты по строительству 55 жилых кварталов в общине Апарадзор, 50 домов в Параватумбе, 6 жилых домов в городе Мартакерт, 4 в городе Аскеран и еще 4 дома в общине Иванян, которые, я надеюсь, будут реализованы с капитальными вложениями 2023 года. Как известно, в соответствии с четким поручением президента, к 2025 году мы завершим программу жилищного строительства для наших перемещенных соотечественников, семей павших борцов за свободу, лиц с инвалидностью первой степени и др. Кроме того, будут заасфальтированы дороги, ведущие во все населенные пункты.

— Будет ли установлена система освещения на новой трассе Степанакерт-Горис?

— По поручению президента Арцаха мы разрабатываем проект строительства сети освещения по новой трассе от Степанакерта до границы с Республикой Армения. Проектные работы будут завершены ориентировочно к концу ноября этого года, после чего мы сразу представим их президенту.

— На этом этапе какие проблемы существуют в сфере капитального строительства?

— После войны за счет государства, Всеармянского фонда и частных инвестиций было построено около 4 000 новых жилых домов. После первой Арцахской войны, до войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, в Арцахе никогда не велось такого объема строительства. За этот период мы отремонтировали более 450 старых заброшенных домов, предназначенных для перемещенных лиц, и около 300 домов, принадлежащих семьям павших борцов за свободу. Естественно, такие объемы вызовут соответствующие препятствия и проблемы. Главным из них является нехватка рабочей силы, возникшая после войны и сохраняющаяся до сих пор. В какой-то степени не хватает финансовых ресурсов, потому что программа довольно большая и дорогая.

— Что Вы считаете главным достижением этих двух послевоенных лет?

— Жилищное строительство, дающее людям надежду, что если они строятся для проживания. После войны нашей первой задачей было отремонтировать жилые дома, пострадавшие от обстрелов, чтобы наши соотечественники вернулись бы в свои дома, а государство как можно скорее оказало им поддержку, чтобы мы могли продолжать строить Арцах, живя и зарабатывая на жизнь. На самом деле, в этот период у нас были очень трудные дни, но то, что было достигнуто за этот период, я считаю, обнадеживает.

Ван Новиков