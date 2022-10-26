Премьер-министр Никол Пашинян подтвердил свое участие в возможной трехсторонней встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса депутата фракции «Гражданский договор» Саркиса Ханданяна.

Депутат сказал, что на днях была распространена информация о том, что на 31 октября в Сочи запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ханданян поинтересовался, подтверждена ли встреча, и если да, то каковы ожидания от этой встречи.

«Да, есть приглашение президента Российской Федерации провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Я подтвердил участие. У меня нет информации, подтвердила азербайджанская сторона участие или нет», — ответил премьер-министр.

Что касается ожиданий от встречи, премьер-министр отметил, что в последний раз встреча в таком формате прошла в ноябре прошлого года, и накопилось много вопросов.

«Я думаю, что самые важные ожидания связаны с оценкой и интерпретацией событий, которые произошли за этот период. Более того, можно пойти еще дальше и дойти до трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Думаю, накопилось много вопросов, по которым следует провести некоторый обмен мыслями, должны быть разъяснения, прозвучать ответы на вопросы.

Повестка этих вопросов вам известна: начиная с задачи обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. Вы знаете, что в марте этого года азербайджанские вооруженные силы вторглись в зону ответственности миротворцев Российской Федерации. Я не скрывал, что нам не очень понятно отсутствие реакции со стороны миротворцев и, собственно, какие меры были приняты для выполнения этих функций.

Вы знаете, что, несмотря на договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней рабочей группы, азербайджанская сторона делает заявления о каких-то коридорах, и в России есть непонятные люди, которые пытаются развивать этот нарратив, вопреки заявлениям президента, министра иностранных дел и вице-премьера России, вопреки подписанным документам. Есть много вопросов, по которым должна состояться очень важная и активная дискуссия», — заключил премьер-министр.