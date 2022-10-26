В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано.
Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.
“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.
На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.
Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мартунинском и Мардакертском районах.
Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики:
двух – по маршруту ШУША – ЛАЧИН и обратно;
двух – по маршруту ШУША – ЗАРЫСЛЫ и обратно.
Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается разминирование объектов и местности. За сутки очищено 1,2 га территории.
Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2478,9 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26682 взрывоопасных предмета.
Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, — говорится в сообщении.