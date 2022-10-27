Готова ли официальная Москва дать четкое и недвусмысленное опровержение утверждений этого завсегдатая федеральных политических ток-шоу о заинтересованности России в экстерриториальном коридоре через армянский Сюник?

«Арцах — это щит, который защищал и частично продолжает защищать Армению от посягательств, а Сюник — тот самый хребет, который и держит армянскую государственность, придавая ей значимость на карте мира».

«Несмотря на договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней рабочей группы, азербайджанская сторона делает заявления о каких-то коридорах, и в России есть непонятные люди, которые пытаются развивать этот нарратив, вопреки заявлениям президента, министра иностранных дел и вице-премьера России, вопреки подписанным документам».

С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА относительно возможного содержания планирующейся в последних числах октября в Сочи трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Судя по всему, «коридорный» вопрос станет одним из тех, по которым, как отметил Пашинян, «должна состояться очень важная и активная дискуссия».

Кто же те «непонятные люди», которые пытаются развивать «коридорный» нарратив? Да они в принципе у всех на виду. И не просто в соцсетях, а на федеральных российских телеканалах.

Вот, к примеру, практически постоянный, участник политического ток-шоу «60 минут» на федеральном телеканале «Россия-1» Игорь Коротченко. Мы уже довольно подробно описывали особенности проазербайджанской деятельности этого икрожора (https://www.ra.am/archives/49414/). Однако на экранах федеральных российских каналов его физиономия продолжает появляться с завидным постоянством.

И тема прокладки экстерриториального «туранского коридора», который бы связал Азербайджан с Нахиджеваном и Турцией с выходом последней к Каспийскому морю и к странам Центральной Азии, у этого алиевского упыря — одна из любимых.

«Несмотря на завывания айков халатянов (или как там его?) и различные вбросы, позиция Кремля в отношении Зангезурского коридора остается неизменной», — пишет Коротченко в своем телеграм канале. Неизменность позиции Кремля, по Коротченко, заключается в следующем: «Официальная позиция России: в соответствии с Трехсторонним заявлением Зангезурский коридор должен иметь экстерриториальный статус, контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Погранслужбы ФСБ РФ, присутствие армянских представителей в каком-либо виде и формате не предусмотрено».

Для начала в очередной раз заглянем в это трехстороннее — Россия, Армения, Азербайджан — заявление от 9 ноября 2020г. В пункте 9 заявления говорится:

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

Как видим, ни о каком «коридоре», тем паче «Зангезурском» в тексте ничего не говорится. Соответственно нет и не может быть у Армении никаких обязательств по его прокладке. Тем более, что само заявление — это просто декларация (типа о намерениях), никакой юридической силой не обладающая. Бредовую идея о том, что Армения якобы по этому заявлению взяла на себя обязательство «соединить автомобильные и железные дороги через Зангезурский коридор» проталкивают в первую очередь в Баку и Анкаре, жизненно в этом «коридоре» заинтересованной.

Однако, судя по тому, как яростно за этот «коридор» вопят Коротченко и еще ряд российских «экспертов», интерес есть не только у Анкары.

В этом контексте очень хотелось бы получить ответ на вопрос — действительно ли Коротченко выражает официальную позицию России? Если да, а высказывания этого любимца федерального канала представители официальной Москвы ни разу не опровергли, значит, Россия также заинтересована в этом коридоре через армянский Сюник? Экстерриториальный характер ему придаст тот факт, что контроль за транспортным сообщением будут осуществлять соответствующие органы не Армении, а Пограничной службы ФСБ России.

Еще вопрос — собирается ли Погранслужба ФСБ РФ контролировать также транспортное сообщение на территории Азербайджана, Нахиджевана и Турции, или только в Армении? Сильно сомневаюсь, что Баку и Анкара дадут на это согласие.

Если мы в своих выкладках ошибаемся, то очень хотелось бы услышать четкое и недвусмысленное опровержение заявлений Коротченко и ко со стороны представителей официальной Москвы. В противном случае разговоры о заинтересованности России в этом антиармянском коридоре будут долго будоражить общественность Армении. И не только Армении.

Весьма примечательно, что высшие руководители Ирана, категорически не приемлющего проект «туранского коридора», несколько раз указывали на недопустимость изменения границ в регионе не только Баку и Анкаре, но и президенту России.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместного брифинга с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Ереване, отметил, что Армения готова к открытию коммуникаций, если они будут под ее юрисдикцией: «Все открываемые или строящиеся инфраструктуры должны оставаться под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, по которым они проходят». Он подчеркнул, что это касается как азербайджанцев, которые захотят попасть через Армению в Нахиджеван, так и третьих стран.

«Мы сталкиваемся с бескомпромиссным поведением Азербайджана по этому вопросу. Мы видим, что третьи страны оказывают поддержку азербайджанской интерпретации. Мы неоднократно заявляли, что об открытии экстерриториального коридора или же схожей по статусу дороги речи не идет», — сказал министр.

Ереван неоднократно заявлял о готовности обеспечить связь через территорию Армении между восточным округом Азербайджана и Нахиджеваном, гарантируя безопасность этого маршрута в соответствии с армянским законодательством и даже ввел в обращение проект решения правительства об открытии 3-х контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе — в Сотке, Ерасхе и Караундже.

Баку на это предложение по сей день не ответил. Баку и Анкаре, которые не скрывают своей мечты о ликвидации Армении как политически, так и физически, нужен экстерриториальный коридор через Сюник, разрезающий территорию Армении почти напополам и лишающий ее общей границы с Ираном.

Азербайджану и Турции, и не только им, «интересен узкий клочок земли в несколько десятков километров длиною под название Мегри».

«Это не должно быть новостью ни для кого, тем более, что история современной Армении с начала XX20 века показала, куда устремлены взгляды мира. Мегри сопровождал и борьбу Нжде с большевиками и тюрками, и Первый Карабахский конфликт, и по итогу 44-х дневную войну. Армяне часто цитируют Нжде и Монте, но не понимают глубину того, за что боролись эти сыны, а главное — с кем они боролись.

Выражения: «Никуда без Сюника и Арцаха. Без этого сильного позвоночника географической Армении наша целостная родина не может существовать» и «Если мы потеряем Арцах, то перевернем последнюю страницу армянской истории» — это не просто красивые слова для пропаганды поколений на борьбу, отнюдь. И Нжде, и Монте были высокообразованными людьми, которые четко понимали значение этих армянских земель как в рамках армянского государства, так и в региональных и геополитических масштабах.

Арцах — это щит, который защищал и частично продолжает защищать Армению от посягательств, а Сюник — тот самый хребет, который и держит армянскую государственность, придавая ей значимость на карте мира. Важнейшая часть нашей Республики, которая является перекрёстком стратегических логистических цепочек из Азии в Европу с прямым доступом к стратегически важному и ценному ресурсами Ирану», — пишет тг-канал TOGARMA.

Реализация проекта экстерриториального «туранского коридора» будет означать потерю Арменией контроля над этой частью нашей территории с неизбежным последующим проникновением туда элементов враждебно настроенных к нам соседей с их ползучей экспансией. Последствием этого может стать потеря не просто суверенитета, а и вообще армянской государственности.

В заключение отмечу еще одну ценность Сюника, даже нами до конца не осознаваемую. Эти данные я позаимствовала из статьи своего давнего друга Дмитрия Мартиросяна:

1) В крошечной по территории Сюникской области Армении находятся почти 7% мировых (мировых!) запасов молибдена. Во всем мире насчитывается около 11,500,000 тонн молибдена, из которых около 800,000 тонн находятся в Сюникской области. Суммарная стоимость Сюникского молибдена составляет порядка 15 миллиардов долларов США. Это примерно 50 годовых военных бюджетов Армении.

2) В крошечной Сюникской области находятся залежи около 1,500,000,000 тонн железа (1,5 миллиарда тонн). Это составляет около 883,000,000,000 долларов (883 миллиарда долларов). Это примерно 3000 годовых военных бюджета Армении.

3) В крошечной Сюникской области находятся около 4,000,000 тонн меди. Это составляет около 36,000,000,000 долларов (36 миллиардов долларов).

4) В крошечной Сюникской области находятся запасы 238 тонн чистого золота и 16,000,000 тонн золотой руды. Это составляет около 13,000,000,000 долларов (13 миллиардов долларов) за чистое золото ( и это не считая стоимости золотой руды!).

5) В крошечной Сюникской области находятся залежи 100,000 тонн урана. Это примерно столько же, сколько во всей огромной России.

6) Помимо этого, в Сюникской области находятся огромные залежи алюминия, платины, мышьяка, сурьмы, ртути, цинка, вольфрама, титана, угля, торфа, алмазов и т.д. и т.п., и их число огромно.

7) В Сюникской области находятся более 50% минеральных вод Армении.

8) Крошечная Сюникская область самим своим существованием мешает реализации проекта «Великий Туран», т.к. разделяет Турцию от Азербайджана и тюркских республик Средней Азии.

9) Сюникская область — это единственный географический объект, который соединяет Иран (а через него и Индию!) с Европой, в обход «тюркского мира». С потерей крошечного Сюника, такие страны, как Иран и Индия, в которых живут более 1,5 миллиарда человек (20% всего мирового человечества) окажутся в геополитической зависимости от «тюркского мира», во главе которого стоит Турция.

Так кому же выгодно увеличение геополитического значения Турции во всей Евразии?