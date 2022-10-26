В рамках официального визита в Ватикан министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 26 октября посетил армянский католический колледж “Левонян”, где встретился с Католикосом-патриархом Дома Киликийского Армянской Католической церкви Рафаэлем Петросом Минасяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи министр иностранных дел подчеркнул роль Армянской католической церкви в расширении связей Армения-диаспора и ответил на вопросы присутствующих на встрече представителей духовенства.