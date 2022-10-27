Международный транспортный коридор «Север — Юг» является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии, который стыкуется с большинством широтных транспортных коридоров, связывающих Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и Китай. Об этом говорится в опубликованном на днях Евразийским банком развития докладе «Международный транспортный коридор «Север – Юг»: инвестиционные решения и мягкая инфраструктура». Цель исследования — оценка инвестиционного потенциала этого международного транспортного коридора, идентификация препятствующих его развитию барьеров и выработка рекомендаций по их устранению.

«Роль МТК «Север — Юг» существенно возрастает в результате торговых и геополитических изменений, произошедших в 2022 году, а также в условиях восстановления международных транспортно-логистических цепочек после шоков, вызванных пандемией COVID-19 в 2020-2021 гг. Коридор обоснованно претендует на роль южного вектора формируемой «новой логистики». Обеспечивая кратчайшие расстояния перевозок грузов между странами ЕАЭС и Южной Азией, Восточной Африкой и Ближним Востоком, МТК «Север-Юг» дает возможность логистического выбора одного из трех маршрутов доставки, каждый из которых имеет резервы пропускной способности. Интерес к развитию МТК «Север- Юг» как элементу «новой логистики» продолжает расти», — говорится в докладе.

Аналитики ЕАБР на основе данных из открытых источников, национальных транспортных стратегий и программ подготовили базу данных инвестиционных проектов развития МТК «Север — Юг». В нее вошли более 100 инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время либо запланированных к осуществлению до 2030 года, на общую сумму свыше 38 млрд долларов.

Анализ инвестиционных проектов развития МТК «Север — Юг» позволил экспертам сделать следующие выводы. Во-первых, значительная часть инвестиционных проектов по развитию МТК «Север — Юг» реализуется в странах, не входящих в ЕАЭС: на Азербайджан, Грузию, Иран и Туркменистан приходится 23 проекта из 102. Это примерно 16,8 млрд долларов из предусмотренных 38,2 млрд долларов, то есть 44% всех запланированных инвестиций. Во-вторых, большинство критически значимых объектов транспортной инфраструктуры, строительство, реконструкция или модернизация которых необходимы для быстрейшего ввода в эксплуатацию коридора, расположены в Иране или на границе с Ираном. На иранскую инфраструктуру приходится порядка 34% всех инвестиций, требующихся для развития МТК «Север — Юг».

И наконец, в-третьих, — в Армении, Казахстане и России планируется реализовать 79 проектов, из которых пять — в Армении, 22 — в Казахстане и 52 — в России. Общая сумма инвестиций в этих странах предусмотрена в размере 21,8 млрд долларов, или 53% от всех инвестиций в развитие коридора.

«Финансирование инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры МТК «Север — Юг» зачастую осуществляется из средств национальных бюджетов или бюджетов крупных государственных инфраструктурных компаний. К таким проектам относится строительство железных и автомобильных дорог общего пользования и пунктов пересечения границ, эксплуатация которых осуществляется без сбора платы с пользователей, в результате чего указанные объекты, как правило, имеют длительные сроки окупаемости. Вместе с тем, все большее число объектов транспортной инфраструктуры в зоне тяготения к МТК «Север — Юг» начинает строиться, реконструироваться или модернизироваться с привлечением частных инвесторов или многосторонних банков развития», — пояснили эксперты ЕАБР.

В числе приоритетов

В исследовании также отмечается, что объем инвестиций по Армении составляет 1,82 млрд долларов (5%). Причем, все источники финансирования — негосударственные.

Автомагистраль «Север-Юг» в Армении, по оценкам аналитиков, входит в число приоритетов в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». В базу данных включен ряд инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Армения и Грузии по развитию автомагистрали «Север-Юг», связывающей Россию и Армению и включающей участки военно-грузинской дороги и международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. А также строящиеся участки новой скоростной автомагистрали на территории Республики Армения. Традиционно эту автомагистраль связывают с МТК «Север-Юг», особенно с учетом участия Армении в Соглашении о МТК «Север-Юг». Хотя географически она отделена от Западного автодорожного маршрута коридора.

«Анализ инвестиционных проектов развития МТК «Север-Юг» позволил сделать вывод о том, что строительство автодорожного маршрута «Север-Юг» на территории Армении по формальному признаку отнесено к проектам развития МТК «Север-Юг», поскольку Армения является полноправным участником Соглашения о МТК «Север-Юг». Реализация проекта сможет генерировать грузопотоки по территории Армении и в других направлениях, в частности по коридору ТРАСЕКА (транспортный коридор «Европа-Кавказ-Азия) к грузинским морским портам», — говорится в исследовании.

Строительство участков автодорожного коридора «Север- Юг» в Армении включено в первую приоритетную группу. Речь идет о строительстве участка Каджаран-Агарак до границы с Ираном. Эта автодорога входит в состав южного скоростного шоссе «Север- Юг» в Армении общей протяженностью 566 км. Реконструируемый участок дороги протяженностью 32 км будет доведен до 2-й технической категории с расчетной скоростью 80 км/ч. Участок дороги будет включать в себя 18 мостов, 3 тоннеля, самый длинный из которых составит 7,5 км. Большегрузные автомобили будут иметь собственную полосу движения, что облегчит перевозку грузов. В качестве ожидаемого результата эксперты указывают на создание прямого автодорожного выхода на сеть иранских автомагистралей и к иранским портам Персидского залива, что обеспечит альтернативу для внешней торговли Армении.

Также в докладе указана автодорога Гюмри-Бавра, протяженностью 45 км, строительство тоннеля Караян и строительство тоннеля Баргушат на участке Сисиан-Каджаран. Что касается строительства армянского участка железной дороги Ерасх-Садарак-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, то оно включено во вторую группу. В докладе отмечается, что в марте 2022 года были начаты полевые работы. А в качестве ожидаемого результата указывается, что строительство железнодорожного участка позволит восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Ираном через Нахичеванскую область Азербайджана, ЖДПП Джульфа, способствуя интеграции Армении в систему перевозок по МТК «Север-Юг».

Все пять проектов — четыре автодорожных и один железнодорожный — являются частью западного маршрута коридора. По экспертной оценке, срок реализации автодорожных проектов указан до 2028 года, а срок реализации железнодорожного проекта пока не определен.

Реализация инвестпроектов нарастит объем и скорость перевозок

Наряду с этим аналитики ЕАБР выявили более 40 барьеров, препятствующих развитию коридора, и условно объединили их в группы инфраструктурных и нефизических барьеров. Анализ показал, что наиболее существенно влияют на конкурентоспособность коридора недостающие звенья и критические узкие места инфраструктуры, негармонизированные процедуры пересечения границ, бумажные транспортно-сопроводительные документы, отсутствие эффективного координационного механизма по управлению коридором, в том числе в области тарифов, страхования грузов и транспортных средств.

По мнению экспертов банка, развитие транспортной инфраструктуры коридора «Север- Юг» не сможет дать ожидаемых результатов без реализации комплекса мер в области «мягкой» инфраструктуры, включающей гармонизацию процедур, регулирования и координацию действий участников перевозочного процесса со стороны государств и частного сектора. В этой связи аналитики банка уверены, что совершенствование такой инфраструктуры является критически важным элементом программы действий для развития МТК «Север-Юг».

«Результаты нового исследования ЕАБР подтверждают, что реализация инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры в совокупности с мерами по совершенствованию «мягкой» инфраструктуры позволят нарастить объем и увеличить скорость перевозок грузов не только на МТК «Север- Юг», но и на сопрягающихся с ним коридорах и маршрутах, входящих в Евразийский транспортный каркас», — резюмировали авторы доклада.