Главный тренер национальной сборной Армении по греко-римской борьбе Армен Бабаларян, подводя итоги выступлений наших борцов в состоявшемся недавно чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, заявил на пресс-конференции в «Арменпресс», что удовлетворен результатами турнира. Он также указал на некоторые недостатки, над устранением которых армянские борцы должны серьезно поработать в ходе последующих тренировок и сборов.

— Как Вы оцениваете выступления своих подопечных в этом чемпионате?

— Результаты участия в мировом первенстве среди спортсменов до 23 лет считаю удовлетворительными, поскольку нам удалось завоевать по одной медали каждого номинала. Чемпионом стал Малхас Амоян (77 кг), победивший в пяти поединках. Геворг Тадевосян (87 кг) и Грачья Погосян (63 кг), проведя по четыре встречи, заняли соответственно второе и третье места. Кроме того, определенные ожидания были также от бронзовых призеров чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет Тиграна Минасяна (60 кг) и Шанта Хачатряна (72 кг), а также Саака Оганесяна (67 кг), которые по разным причинам остались без наград. Шант стартовал с победы над чемпионом Европы (до 23 лет) грузинским борцом, однако потом проиграл иранскому борцу и выбыл из дальнейшей борьбы. Саак же уступил со счетом 1:3 представителю Франции (Гагику Мишаю Снджояну – Г.Н.). Однако там был спорный, на наш взгляд, эпизод, который, посоветовавшись с Сааком, мы апеллировали. Соперник выполнил прием, на который наш борец ответил контратакой, однако судьи, на мой взгляд ошибочно, присудили баллы французскому борцу, а Оганесяну не дали очков, и он проиграл. А в поединке за 3 место Оганесян с тем же счетом проиграл японскому борцу. Мне показалось, что на этот раз Сааку не хватило присущего ему стремления к борьбе и победе. С учетом неоправданных надежд мы недосчитались еще 2-3 медалей. А вообще, теоретически все наши борцы, исходя из уровня своей подготовки и мастерства, могли стать призерами.

В остальных весовых категориях наши ребята — не столь опытные, но перспективные — Гагик Акопян (82 кг) и Айк Хлоян (97 кг), потерпели в равной борьбе по одному поражению со счетом 3:6 и 1:2 соответственно. С ними мы должны провести индивидуальную работу, чтобы улучшить их технико-тактические и физические данные. Они недавно завершили выступления в молодежной сборной и еще молоды для участия в соревнованиях спортсменов до 23 лет. Еще им не хватает опыта, так как мало выступали на международной арене. Им нужно предоставить возможность набраться опыта, чтобы в будущем мы могли ожидать от них призовых выступлений.

— Как далась победа Малхасу Амояну?

— Несмотря на то, что месяцем ранее Малхас провел чрезвычайно сложные поединки на чемпионате мира среди взрослых, он согласился выступить на этом первенстве. Тем более, что со следующего года он в силу возраста не может участвовать в соревнованиях спортсменов до 23 лет. Трудно, конечно, за месяц выступить в двух соревнованиях мирового значения, поэтому на этом первенстве с самого начала поединки давались ему с большим трудом. Спортивная карьера Малхаса складывается таким образом, что во всех соревнованиях, в которых он побеждал, ему доставались самые сильные соперники. Однако, он всегда доказывает, что является сильнейшим среди сильнейших. На этот раз он победил в финале двукратного чемпиона Европы среди молодежи, призера молодежного первенства мира молдованина Александрина Гуту. Весовая категория до 77 кг вообще считается одной из сильнейших в мире.

— Чего не хватило Геворгу Тадевосяну в финале?

— Он всегда отстает в работе ногами. Кроме того, он, выходя вперед по очкам, почему-то начинает паниковать. В финале он побеждал венгра со счетом 4:0, а это солидное преимущество. При этом, сохранял преимущество. В самом конце первого периода Геворг мог увеличить свое преимущество до 5 очков. Он психологически оказался не готовым к такой ситуации, подумал, что уже победил, поэтому отклонился от нашей установки и позволил сопернику сравнять счет. А затем и вовсе проиграл со счетом 4:7. Я всегда говорю ребятам — лучше победить с минимальным счетом, чем, выигрывая со счетом 7:0, проиграть с общим результатом 7:8. Всегда стараюсь быть откровенным со своими спортсменами и порой даже после побед указываю на допущенные ими ошибки.

— Что именно нужно пересмотреть в тренировочном процессе, чтобы в следующий раз результаты наших борцов были еще лучше?

— Сейчас основной костяк сборной, также вторые-третьи номера и сильнейшие борцы из молодежной сборной на местах, в сотрудничестве с нами и под руководством своих личных тренеров, будут готовиться к намеченному в конце декабря чемпионату Армении. Этим, наверно, ограничимся в этом сезоне. В данный момент спортсмены отдыхают, лечат травмы, восстанавливаются, чтобы потом приступить к подготовке к главным соревнованиям следующего года.

— Долгие годы Вы возглавляли молодежную сборную Армении. Сильно ли отличается работа в молодежной и национальной сборных?

— Все ребята, выступающие в национальной сборной, прошли со мной определенный путь в молодежной сборной. Будучи тренером молодежки, я постоянно принимал участие в подготовительных работах национальной сборной, помогая своим коллегам тренерам. Всегда советовался с наставниками национальной сборной насчет наиболее слабых весовых категорий в главной команде страны, чтобы попытаться подготовить одного или, даже, нескольких достойных борцов в данных весовых категориях. Что касается ответственности, то она одинакова что в национальной, что в молодежной сборной.

— Уже можно подвести итоги 2022 года?

— Наверно впервые в истории греко-римской борьбы в Армении у нас есть чемпионы мира во всех возрастных категориях — среди юношей, молодежи, до 23 лет и взрослых. Правда, по одному, но результаты говорят сами за себя. Вообще-то, я по натуре максималист и очень хотел бы, чтобы у нас было 10 золотых медалей во всех десяти весовых категориях, однако, к сожалению, это невозможно. Так что, итоги сезона тоже считаю удовлетворительными.