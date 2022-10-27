Правозащитник Кристине Григорян приняла председателя Палаты адвокатов Монпелье Николя Беделя де Бюзагега, членов палаты Люка Кигкяшагяна, Амина Фахажа и Наиру Зороян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Защитника прав человека Армении.

Кристине Григорян приветствовала и поблагодарила представителей палаты за проделанную работу по защите прав армянских военнопленных, затем представила функции, роль и полномочия Защитника.

Она рассказала о посещениях закрытых учреждений, мониторинге ЗПЧ, сообщила, что проделанная в течение года работа обобщается в докладах Защитника по правам человека.

Омбудсмен коснулась и обращений, поступающих от граждан, подчеркнула, что в последние годы увеличивается количество обращений, получивших положительное решение при вмешательстве Защитника. «Наша цель не в признании нарушения прав (государственным органом), а в восстановлении прав человека», — сказала Кристине Григорян.

Она представила и состояние прав человека и демократии в РА, подчеркнув вопросы безопасности.

Защитник коснулась последствий нападения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения 13-15 сентября, представила непрекращающиеся нарушения прав и военные преступления, которые были зафиксированы во внеочередных докладах Защитника.

Омбудсмен рассказала и о судебных процессах над армянскими военнопленными в Баку, подчеркнув, что они надуманы и направлены на запугивание семей пленных и армянского общества.

Президент Палаты адвокатов Монпелье Николя Бедель де Бюзагег поблагодарил Защитника за прием, отметив, что для них важно знать ситуацию в Армении и представлять ее миру.