Состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА групп A, B, C, D.

Как сообщает «Арменпресс», в группе А «Ливерпуль» забил три безответных мяча в ворота «Аякса». «Наполи» с таким же счетом обыграл «Рейнджерс».

В группе B «Порту» в гостях обыграл «Брюгге» со счетом 0:4, матч между «Атлетико» и «Байером» завершился вничью — 2:2.

В группе C «Барселона» дома уступила «Баварии» со счетом 0:3, «Интер» в Милане обыграл «Пльзень» со счетом 4:0. Один из голов «Интера» забил Генрих Мхитарян, бывший капитан сборной Армении.

В группе D «Франкфурт» обыграл «Марсель» со счетом 2:1, матч «Тоттенхэм» — «Спортинг» завершился вничью — 1:1.

«Интер» и «Брюгге» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» и «Атлетико Мадрид» лишились этой возможности. Последние матчи 6-го тура группового этапа состоятся 2-3 ноября.