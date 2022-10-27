Ушла из жизни журналист, сценарист, многолетний сотрудник Второго армянского телеканала Гаянэ Пайтян.

Редакция «Арменпресс» выражает соболезнования семье, родным и близким Гаяне Пайтян. Гаяне Пайтян родилась в 1974 году. В 1995-1999 годах она была комментатором новостей Национальной телекомпании Армении, в 1999-2015 годах информационной программы «Лрабер» Второго армянского телеканала. С 2000 по 2008 гг. — главным специалистом отдела по связям с общественностью Национального собрания Армении. В 2004 году Гаяне Пайтян стала членом Международной академии телевидения.

С 2006 г. она была автором и ведущей программы «Точки зависимости» на Втором армянском телеканале, с 2017 года до последних дней программы «Разговор с Пайтян». В разные годы она преподавала во Французском университете, Государственном педагогическом университете Армении им. Х. Абовяна. Гаяне Пайтян — сценарист многих документальных фильмов: «Исторические монастыри и памятники Армении и Арцаха», «Индия», «Исламская Республика Иран», «Наши соседи», «Ирак», «Тайны Вавилона», «Чудо Королевства Бахрейн», «Кувейт», «Албания. Война и мир», «Рим: Вечный город», «Париж: любовь и цвет» и др.