Представители армянской общины Соединенных Штатов Америки провели акцию протеста, требуя от кандидата в Сенат от Пенсильвании Мехмета Оза, турка по национальности, прекратить отрицание Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Комитета Ай Дата США, акция протеста проходила параллельно с теледебатами, в которых участвовали Мехмет Оз и его соперник, вице-губернатор Пенсильвании Джон Феттерман.

Участники акции высказали местным и международным СМИ свои опасения, указав, что Мехмет Оз отрицает Геноцид армян, и имеет близкие связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Протестующие выразили обеспокоенность тем, что победа Оза на выборах может открыть двери для иностранного влияния в Соединенных Штатах.

Отмечается, что оппонент Мехмета Оза на выборах Джон Феттерман, выражал поддержку решениям Сената и Палаты представителей США, а также правительства США относительно признания Геноцида армян. Феттерман выразил свою поддержку и резолюциям, представленным группой конгрессменов США, призывающих Азербайджан освободить армянских военнопленных, а Государственный департамент представить отчеты о военных преступлениях Азербайджана и прекратить военную помощь этой стране.