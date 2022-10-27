Лидер чемпионата Армении по футболу — ереванский «Урарту».

Как сообщает «Арменпресс», в 13-м туре Премьер-лиги победу отпраздновали «Арарат-Армения», «Ширак» Гюмри, «Лернаин Арцах» и «Урарту». Один матч был перенесен.

Лидером турнирной таблицы является «Урарту» с 31 очком. На втором месте «Алашкерт» с 27 очками, «Арарат-Армения» — в тройке лидеров с 25 очками.

«Пюник» набрал 21 очко, сыгравший на два мат меньше. «Лернаин Арцах» набрал 18 очков, «Ван» — 17, «Ширак» — 14, «Арарат» — 11, ЦСКА — 7. «Ноа» находится на самой нижней строчке турнирной таблицы, набрав всего 5 очков.