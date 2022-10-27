Правительство Армении приложит все возможные усилия для подписания мирного соглашения с Азербайджаном до конца текущего года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос одного из депутатов, поинтересовавшегося, на какой стадии сейчас находятся переговоры, возможно ли подписание мирного соглашения до конца текущего года и процитировавшего вопрос, который регулярно задают журналисты: действительно ли возможно мирное соглашение, в какой степени это соглашение означает дружбу с врагами?

«Должен сказать честно, я хочу и хотел бы, чтобы оно было подписано до конца текущего года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство приложим все возможные усилия, чтобы это стало возможно. Мы надеемся — и это важный нюанс, — что работы по делимитации будут завершены до подписания мирного договора.

Насколько это реалистично? Если учесть, что в Праге мы договорились, что процесс будет происходить на основе границ 1991 года, то это может быть реалистичным, потому что эти границы, по сути, известны», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул и важность начала видимого на международном уровне диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, назвав это очень важным обстоятельством и подчеркнув необходимость определенных зримых механизмов защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Враждебность и ситуация в целом должна управляться, потому что, когда не управляется, то может принести только вред. Более “громких” заявлений, к сожалению или к счастью, сделать не могу. Но то, что все должно управляться, в том числе и враждебность, по-моему, это факт», — сказал премьер-министр.

По просьбе депутатов премьер коснулся и предстоящей трехсторонней встрече в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подтвердив свое участие в ней.

На вопрос одного из депутатов, каковы ожидания от этой встречи, премьер сказал:

«Да, есть приглашение президента Российской Федерации провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Я подтвердил участие. У меня нет информации, подтвердила ли азербайджанская сторона участие или нет».

Что касается ожиданий от встречи, Никол Пашинян отметил, что в последний раз встреча в таком формате прошла в ноябре прошлого года, и накопилось много вопросов.

«Я думаю, что самые важные ожидания связаны с оценкой и интерпретацией событий, которые произошли за этот период. Более того, можно пойти еще дальше и дойти до трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Думаю, накопилось много вопросов, по которым следует провести некоторый обмен мнениями, должны быть разъяснения, прозвучать ответы на вопросы.

Повестка этих вопросов вам известна: начиная с задачи обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. Вы знаете, что в марте этого года азербайджанские вооруженные силы вторглись в зону ответственности миротворцев Российской Федерации. Я не скрывал, что нам не очень понятно отсутствие реакции со стороны миротворцев и, собственно, какие меры были приняты для выполнения этих функций.

Вы знаете, что, несмотря на договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней рабочей группы, азербайджанская сторона делает заявления о каких-то коридорах, и в России есть непонятные люди, которые пытаются развивать этот нарратив, вопреки заявлениям президента, министра иностранных дел и вице-премьера России, вопреки подписанным документам. Есть много вопросов, по которым должна состояться очень важная и активная дискуссия», — заключил премьер-министр.

Что касается ожиданий Армении от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это принятие дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.

По словам премьер-министра, у Армении есть два очень четких ожидания от ОДКБ: во-первых, чтобы организация дала четкую политическую оценку агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении и, во-вторых, чтобы была принята «дорожная карта» по восстановлению территориальной целостности Армении.

Никол Пашинян напомнил, что после агрессии Азербайджана в сентябре Армения обратилась в ОДКБ, на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение, по итогам которого в Армению прибыла группа для наблюдения и оценки ситуации на месте.

«Сейчас мы инициируем внеочередное заседание Совета коллективной безопасности для обсуждения этого доклада. Надеюсь, что заседание состоится как можно скорее», — сказал премьер-министр, выразив уверенность, что ожидания относительно оценки агрессии Азербайджана и принятия «дорожной карты» по восстановлению территориальной целостности Армении, являются не только ожиданием правительства Армении, но и ожиданием армянской общественности, народа.

Премьер-министр убежден также, что принятие этих двух решений даст также ответы на многие вопросы, поднятые общественностью и правительством.