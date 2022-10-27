Между Комитетом по науке Министерства ОНКС Армении и Национальным научным фондом Грузии им. Шота Руставели подписан меморандум «О сотрудничестве в области науки и техники».

Как сообщили в Министерстве ОНКС, целью меморандума является формирование и дальнейшее укрепление сотрудничества между учеными и исследовательскими группами Армении и Грузии в областях, представляющих взаимный интерес.

Намечена реализация совместных научно-исследовательских программ, программ обмена научными кадрами, особенно молодыми учеными, проведение научных встреч, семинаров, конференций, взаимное использование научных инфраструктур и др.

Стороны будут сотрудничать и на различных международных площадках, в частности, планируется разработать предложения по совместному участию в научно-инновационной программе ЕС «Горизонт Европа».

Достигнута договоренность с дирекцией Национального научного фонда Грузии им. Шота Руставели о начале обсуждения сроков реализации мер, предусмотренных меморандумом.

Меморандум был подписан в Тбилиси, где председатель Комитета по науке РА Саркис Айоцян по приглашению Директората по исследованиям и инновациям Еврокомиссии участвовал в 4-м заседании неформальной рабочей группы по исследованиям и инновациям Восточного партнерства (ВП).